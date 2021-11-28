МДТ-Театр Европы в 400-й раз покажет спектакль Льва Додина "Дядя Ваня"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Труппа Малого драматического театра - Театра Европы отпразднует в воскресенье юбилей спектакля "Дядя Ваня", который будет показан в 400-й раз. Это один из спектаклей масштабного цикла художественного руководителя театра народного артиста России Льва Додина, который всегда с особым трепетом обращается к чеховской драматургии.

"Рожденный в 2003 году в рекордно короткие для Льва Додина и его артистов сроки, спектакль завоевал зрительскую любовь не только во многих городах России - от Ханты-Мансийска и Екатеринбурга до Железногорска и Киришей, но и далеко за пределами страны, участвовал в самых престижных театральных фестивалях,", - напомнила пресс-служба Малого драматического.

Додинский "Дядя Ваня" побывал на гастролях в 18 странах - от Украины до Австралии. Дважды он был показан в Париже, петербуржцы играли его в четырех городах США, включая Нью-Йорк. Как было написано в одной из рецензий на эту постановку, "все-таки настоящий театр - это оглушительно сильная вещь на любом языке".

В роли Ивана Петровича Войницкого - дяди Вани - на сцену в этот вечер в 400-й раз выйдет лауреат премии "Золотая маска" народный артист России Сергей Курышев. Этот актер сыграл главные роли в чеховских спектаклях Льва Додина - от Платонова в "Пьесе без названия" до Тузенбаха и Чебутыкина в "Трех сестрах", Фирса в "Вишневом саде".