Гинцбург не исключил создание вакцин в назальной форме от других инфекций

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Разработка вакцин в назальной форме от других заболеваний, при которых важно создать иммунную защиту на уровне слизистых оболочек, не исключена, однако существуют сложности по определению эффективности вакцинации подобным методом. Об этом ТАСС сообщил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Для тех вакцин, для которых мукозальный (местный - прим. ТАСС) иммунитет принципиально важен, это совершенно не исключено. Это очень перспективно. Пока что развитие всех вакцин в назальной форме сдерживается тем, что трудно определить эффективность вакцинации по какому-то маркеру. Только эпидемиологический может быть маркер, а его можно получать не один год. А вакцины, которые используются инъекционно, там можно померить титр антител, тем самым показать, эффективна вакцина или нет. У назальной вакцины в настоящее время это трудно сделать", - рассказал он.

Ученый отметил, что одной из задач клинического исследования назальной вакцины от коронавируса будет разработка доступных методов определения количества антител после ее применения.

В октябре Минздрав России выдал Центру им. Н. Ф. Гамалеи разрешение на проведение второй фазы клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея. По словам Гинцбурга, данная вакцина не отменит необходимость обычной прививки, а станет дополнением к ней, обеспечивая еще один барьер на пути инфекции.