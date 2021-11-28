Главврач ГКБ им. Филатова назвал попытку диалога с противниками вакцин безрезультатной

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Противники вакцинирования от коронавируса посетили красную зону московской городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова, но диалога с ними выстроить не удалось. Об этом сообщил главный врач больницы Валерий Вечорко в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" .

"Сегодня мы, собственно говоря, договорились, что они (противники вакцинации от коронавируса - прим. ТАСС) к нам приедут, и мы, в общем, покажем работу изнутри, как у нас все это происходит, как работают наши сотрудники, как лечатся пациенты. <…> Диалога-то нет, <…> один негатив. <…> Я понял, что это бесполезно", - сказал он.

Вечорко пояснил, что противников вакцинации попросили надеть средства индивидуальной защиты для посещения красной зоны, однако большая часть из них отказалась соблюдать санитарно-эпидемиологические правила. Согласившиеся надеть СИЗы посетители провели в ГКБ им. Филатова, по словам главного врача, полтора-два часа, для них провели специальный инструктаж.

"А здесь какая-то <…> наигранность, какой-то смех, это нездоровая ситуация, <…> но когда вот начали уже хамить перед [одним из] пациентов, я сказал, что мы закрываем эту тему", - рассказал он. "Они мне рассказывали, что лечить [коронавирус] надо пенициллином", - добавил Вечорко. Главврач ГКБ им. Филатова предположил, что противники вакцинации пришли в красную зону не за правдой, а за славой. "Там никакой правды нет, <...> это провокация. <...> Они просто издевались", - отметил он.

Ранее врачи 11 больниц России написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса, среди которых ряд политиков и общественных деятелей, с предложением лично посетить красные зоны лечебных учреждений и своими глазами увидеть пациентов с ковидом, а также последствия, которые может вызывать это заболевание.

Письмо, текст которого имеется в распоряжении ТАСС, адресовано как противникам вакцинации в целом, так и конкретным людям. Его авторы, среди которых главные врачи и заведующие отделениями ведущих больниц страны, специализирующихся на лечении коронавируса, отмечают, что им известна позиция адресатов по вопросу вакцинации от COVID-19. Письмо, в частности, подписали главврачи московских больниц № 40, № 52, № 15 и № 67 Денис Проценко, Марьяна Лысенко, Валерий Вечорко и Андрей Шкода, главврач Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.