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Пандемия COVID-19
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Госсекретарь США поблагодарил главу МИД ЮАР за выявление омикрон-штамма

ВАШИНГТОН, 28 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу в телефонном разговоре с министром иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор дал высокую оценку работе ученых этой страны по выявлению штамма коронавируса "омикрон", а также действиям ее властей по распространению данных сведений. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Госсекретарь выразил признательность за давнее сотрудничество между США и Южной Африкой в сфере здравоохранения. Госсекретарь Блинкен в особенности дал высокую оценку работе южноафриканских ученых за быстрое выявление разновидности "омикрон" и правительству Южной Африки за прозрачность в том, что касается распространения информации, это должно послужить примером всему миру", - отмечается в документе.

Теги
ЮАРСШАПандемия COVID-19Блинкен, Энтони
Блинкен отметил работу ученых в ЮАР по быстрому выявлению омикрон-штамма коронавируса
Госсекретарь США также высоко оценил действия властей страны по распространению сведений
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