Саудовская Аравия разрешит въезд привитым хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса

КАИР, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Саудовской Аравии объявили о возможности посещения королевства всеми, кто вакцинировался хотя бы одной дозой одобренного в стране препарата против коронавируса. Как сообщило в субботу Saudi Press Agency со ссылкой на министерство внутренних дел, соответствующее постановление властей вступит в силу с 4 декабря.

"Принято решение о разрешении на въезд из всех стран лицам, получившим одну дозу одобренной в королевстве вакцины против COVID-19. Постановление вступает в силу с 01:00 [время совпадает с московским] 4 декабря. При этом прибывающим нужно будет провести три дня в карантине и соблюдать все необходимые меры предосторожности", - проинформировали в МВД Саудовской Аравии.

К настоящему моменту на территории королевства одобрены вакцины производства американской фирмы Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американских компаний Moderna и Johnson & Johnson, британско-шведской фирмы AstraZeneca, а также китайские препараты Sinopharm и Sinovac Biotech.

По последним данным, в Саудовской Аравии с населением 34,2 млн человек с начала пандемии зарегистрирован 549 671 случай вызываемого новым коронавирусом заболевания, 538 824 человека уже выздоровели, 8 832 пациента умерли от последствий заражения. Всего на текущий момент в королевстве сделано 47 243 318 прививок от коронавируса.