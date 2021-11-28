Эксперт: "Спутник" может быть немного более устойчив к штамму "омикрон"

НЬЮ-ЙОРК, 28 ноября. /ТАСС/. Российская вакцина "Спутник", вероятно, может формировать немного более крепкий иммунитет к новому штамму коронавируса - "омикрон" - по сравнению с другими препаратами. Такое мнение выразила в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (штат Вирджиния), доктор биологических наук Анча Баранова.

"[Американская фирма] Pfizer уже сделала заявление о том, что в течение двух недель проведет эксперименты по нейтрализации [штамма] и объявит, насколько этот вирус слабее взаимодействует с антителами, - сказала профессор. - Эти данные в принципе будут иметь отношение и ко всем остальным вакцинам, которые используют полноразмерный антиген. Данные, которые предоставит Pfizer, будут приближенно актуальны и для "Спутника".

"У "Спутника" дела могут обстоять несколько получше, на некоторые проценты. Аденовирусные вакцины в принципе создают более широкий спектр иммунного ответа, чем мРНК-вакцины, - отметила Баранова. - Но разница может оказаться очень небольшой".

По ее мнению, нынешние вакцины, скорее всего, окажутся менее эффективны против нового штамма. "Насколько - мы узнаем из данных Pfizer. Эти данные, скорее всего, будут релевантны к "Спутнику" тоже, - сказала она. - Гены у всех вакцин примерно одинаковы".