Эксперт США призывает не сравнивать штамм "омикрон" с лихорадкой Эбола

Такое мнение выразила в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (штат Вирджиния), доктор биологических наук Анча Баранова.

"Говорить о том, что новый вирус как лихорадка Эбола? <...> У молодого населения [в Африке] врачи наблюдали вирус, были очень странные симптомы, но не ужасные, - отметила эксперт. - В основном это проявлялось в чудовищной усталости, которая потом проходила, повышении температуры. Это не как Эбола".

"Да, мы пока не видели, как проявляет себя вирус у пожилых, но это не Эбола", - сказала профессор.

Случаи бесконтактной передачи нового омикрон-штамма коронавируса могут свидетельствовать о высокой способности к распространению данной разновидности, заявила эксперт.

"В Гонконге наблюдалась передача вируса при странных обстоятельствах. Люди находились в гостинице на карантине, два человека находились в разных номерах через коридор, - обратила внимание профессор. - Они не встречались лично. Речь идет о том, что один прошел по коридору, по которому ранее проходил другой с неплотно прилегающей маской или без нее. Так что уровень передачи может быть довольно высоким".

По ее словам, новая разновидность возникла не на основе дельта-штамма. "На одном и том же шасси в результате длительной эволюции вируса в организме одного хозяина появилось скопление мутаций, в том числе четыре мутации, которые уклоняются от антител, и одна мутация, обладающая повышенной инфекционностью, - продолжила Баранова. - Возникает вопрос: пустит ли "дельта" этот вирус? Если не пустит, то вирус может заглохнуть, тогда не является важным, отвечает он на антитела или нет".

При этом, отметила доктор биологических наук, существует опасность, что "омикрон" распространится наряду с "дельтой" и будет поражать также вакцинированных. "То есть больший уровень антител потребуется для защиты. Каковы эти единицы [нейтрализации], пока угадать невозможно", - сказала эксперт.