Власти Израиля объявили о закрытии границ на 14 дней из-за штамма "омикрон"

ТАСС, 28 ноября. Израильская правительственная комиссия по борьбе с коронавирусом одобрила закрытие границ страны для иностранцев на 14 дней из-за вспышки нового штамма коронавируса "омикрон". Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте канцелярии премьер-министра страны.

"Иностранцам из всех стран будет запрещен въезд в Израиль, за исключением случаев, одобренных [соответствующим] комитетом", - говорится в заявлении. Решение вступает в силу 28 ноября.

Как отмечает канцелярия, граждане Израиля, возвращающиеся из-за границы, обязаны сдать ПЦР-тест по прибытии и пройти карантин. Вакцинированные и переболевшие израильтяне пройдут трехдневный карантин, а не привитые будут находиться на самоизоляции в течение семи дней при условии, если результат второго теста на коронавирус окажется отрицательным.

Ранее в пятницу власти Израиля приняли решение внести все страны Африки, за исключением северной части континента, в красный список государств, посещение которых для израильтян запрещено без специального разрешения, после выявления первого случая заражения новым штаммом коронавируса в еврейском государстве. Кроме того, иностранцам въезд в Израиль из этих африканских стран будет запрещен, а служба тыла Израиля установит местонахождение всех, кто прибыл из них в последнюю неделю, и "проинструктирует их немедленно отправиться в изоляцию", сообщила канцелярия.

В тот же день Минздрав Израиля сообщил, что "штамм [коронавируса], обнаруженный в ряде стран на юге Африки, был выявлен в Израиле" у пациента, вернувшегося из Малави. Премьер Израиля сообщил после совещания с руководством Минздрава в пятницу, что существуют подозрения в отношении еще трех случаев заражения новым штаммом у вернувшихся из-за границы.