Во Всемирной медицинской ассоциации считают, что ревакцинация от COVID-19 будет ежегодной

БЕРЛИН, 28 ноября. /ТАСС/. Ревакцинация от коронавируса, вероятно, будет требоваться раз в год. Такое мнение выразил председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери в интервью, которое опубликовано в воскресенье в газетах германской редакционной группы Funke .

"Ревакцинация повышает иммунную защиту. Но мы пока точно не знаем, как долго она длится. Может быть, нам нужно повторять ее каждый год", - сказал он. Монтгомери высказался за то, чтобы прививочные сертификаты имели срок действия, который истекал бы в определенный момент, если гражданин не проходит своевременно ревакцинацию.

Первые прививки от коронавируса были сделаны в Германии в декабре прошлого года. Граждане, получившие их, до сих пор имеют действующие сертификаты.

Интервью опубликовано после выявления нового штамма коронавируса. В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этого варианта коронавируса "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Кроме того, согласно предварительным данным, риск заражения этим штаммом является повышенным.