Все прибывающие в Марокко дети 6-11 лет должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста

РАБАТ, 28 ноября. /ТАСС/. Все въезжающие на территорию Марокко дети в возрасте от 6 до 11 лет должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста вне зависимости от того, из какой страны они выехали или вылетели. Об этом говорится в распространенном в субботу коммюнике министерства здравоохранения и социальной защиты королевства.

Пассажиры старше 12 лет из стран, входящих в группу А (где фиксируется улучшение эпидемической ситуации), должны предоставить сертификат о полной вакцинации от коронавируса. Что касается пассажиров старше 12 лет из стран, входящих в группу Б (где наблюдается ухудшение эпидемиологической обстановки), то они должны предоставить сертификат о полной вакцинации и отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов до въезда на территорию королевства.

При этом дети до 6 лет освобождаются от каких-либо условий для въезда на территорию Марокко, указано в коммюнике.

Группы А и Б

В июне текущего года власти Марокко, основываясь на рекомендациях Минздрава, данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и зарубежных стран, составили два списка государств - группы А и Б. По отношению к ним применяются разные правила въезда на территорию королевства.

К пассажирам из стран группы А, которых в настоящее время насчитывается 83, применяется более упрощенный порядок допуска на марокканскую территорию. С 6 июля Россия входит в группу Б, в которой, кроме нее, на данный момент находится еще 76 стран.

Новая группа Ц

В соответствии с решением властей Марокко создана группа Ц. Въезд на национальную территорию всем пассажирам из этой группы, в том числе транзитным, запрещен. В нее, как сообщает Минздрав, включены семь стран - Ботсвана, Зимбабве, Лесото, Мозамбик, Намибия, Эсватини и ЮАР. Причиной такого шага стал обнаруженный недавно на юге Африки новый штамм коронавируса "омикрон".

Общий контроль для всех

Вместе с тем власти объявили об общих мерах для пассажиров из стран группы А и Б. Они должны по прибытии в Марокко пройти двойную проверку с помощью тепловизионных камер и электронных термометров, а также антигенных тестов.

Всем прибывающим в королевство пассажирам необходимо заполнить бланк о состоянии здоровья. Им следует соблюдать меры предосторожности: носить защитную маску, держать физическую дистанцию и мыть руки.

Если результат экспресс-теста на антиген окажется положительным, то марокканские граждане и иностранцы, постоянно проживающие в Марокко, должны будут пройти 10-дневный карантин. Остальным пассажирам с положительным результатом экспресс-теста будет отказано во въезде на территорию страны.

Вакцинация продолжается

28 января король Мухаммед VI дал старт национальной кампании вакцинации населения от коронавируса. В соответствии с указаниями монарха вакцинация бесплатная для всех граждан, а также постоянно проживающих в стране иностранцев. Она должна коснуться 80% населения Марокко - около 30 млн человек.

К настоящему времени в королевстве первой дозой вакцинированы более 24,4 млн человек, при этом свыше 22,63 млн из них введены два компонента вакцины, а 1,64 млн - три компонента. Минздрав регулярно призывает всех граждан "принять участие в крупномасштабной национальной программе вакцинации для продвижения к достижению коллективного иммунитета".

Ранее правительство продлило до 31 декабря действие режима чрезвычайного санитарного положения, введенного 20 марта 2020 года для противодействия распространению коронавируса.