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Пандемия COVID-19

В Чехии подтвержден случай заражения штаммом коронавируса "омикрон"

По данным Чешского радио, заболевшая пациентка побывала в Намибии, откуда вернулась домой через ЮАР и ОАЭ

ПРАГА, 28 ноября. /ТАСС/. Случай инфицирования новым штаммом коронавируса "омикрон" подтвержден в Чехии. Об этом сообщило в воскресенье Чешское радио.

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По его данным, заражение выявлено у жительницы города Либерец на севере страны. Как проинформировал и. о. премьер-министра Андрей Бабиш, женщина побывала в Намибии, откуда вернулась домой через ЮАР и ОАЭ. Она вакцинирована от коронавируса, заболевание у нее протекает в легкой форме.

Женщина находится в изоляции, как и еще восемь человек, прилетевших с ней в Чехию. Положительный результат теста был получен в лаборатории больницы в городе Либерец.

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ЧехияПандемия COVID-19
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