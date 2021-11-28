В Чехии подтвержден случай заражения штаммом коронавируса "омикрон"

По его данным, заражение выявлено у жительницы города Либерец на севере страны. Как проинформировал и. о. премьер-министра Андрей Бабиш, женщина побывала в Намибии, откуда вернулась домой через ЮАР и ОАЭ. Она вакцинирована от коронавируса, заболевание у нее протекает в легкой форме.

Женщина находится в изоляции, как и еще восемь человек, прилетевших с ней в Чехию. Положительный результат теста был получен в лаборатории больницы в городе Либерец.