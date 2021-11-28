Первый канал выразил соболезнования в связи со смертью Александра Градского

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Первый канал выразил соболезнования в связи со смертью музыканта и наставника шоу "Голос" Александра Градского. Об этом говорится в сообщении канала на странице в Facebook .

"Скончался Александр Градский. Наши соболезнования родным, близким и всем, кто любил и будет любить творчество Александра Борисовича", - говорится в сообщении.

Шоу "Голос" также выразило свои соболезнование поклонникам и близким музыканта на своей странице в Instagram.

В воскресенье газета "Известия" сообщила о смерти Градского. Артист умер в 02:10. Ранее в пятницу газета написала, что композитора экстренно доставили в московскую больницу с подозрением на инсульт. Композитор жаловался на плохое самочувствие, когда находился у себя дома.