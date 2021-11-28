Лингвисты Северной и Южной Осетии впервые изучат лексику сферы госуправления на нацязыке

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 ноября. /ТАСС/. Лингвисты Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований Владикавказского научного центра РАН (СОИГСИ ВНЦ РАН) совместно с коллегами из Южной Осетии впервые комплексно изучат лексику сферы государственного управления на осетинском языке. Это необходимо для ее сближения с общепринятой в РФ лексикой на русском языке, сообщил ТАСС директор Владикавказского научного центра Российской Академии наук (РАН) Алексей Чибиров.

"Научная новизна исследования состоит в том, что впервые предполагается комплексное, многоуровневое описание лексики сферы государственного управления, терминологии документоведения и делопроизводства на осетинском языке с их последующей нормализацией и лексикографическим представлением. Поскольку в Республике Южная Осетия два государственных языка - осетинский и русский, терминосистема документационного обеспечения управления на осетинском языке должна быть ориентирована на русскоязычную традицию и особенности осетинского языка. Проектом будут заниматься ученые-лингвисты Северной и Южной Осетии", - сказал он.

Работа будет проведена в рамках проекта ВНЦ РАН "Лексика государственного управления и делопроизводства на осетинском языке в системном и лексикографическом аспектах" под руководством ведущего научного сотрудника Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований Владикавказского научного центра РАН, профессора Ларисы Гацаловой. Проект стал победителем совместного международного конкурса Российского фонда фундаментальных исследований и Министерства образования и науки Республики Южная Осетия, поддержанного в 2021 году. Его реализация завершится до 2024 года, сумма гранта - 1,5 млн рублей, уточнил Чибиров.

"Проведение совместных научных исследований учеными имеет принципиальное значение, поскольку только совместная работа языковедов позволит выработать единую концепцию развития делопроизводства на осетинском языке, разработать единые правила ведения документации и образцы документов на осетинском языке - одном из государственных языков Республики Южная Осетия и Республики Северная Осетия-Алания", - добавил собеседник агентства.