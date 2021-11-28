Отели горнолыжного курорта в Сочи будут заполнены на Новый год на 70%

СОЧИ, 28 ноября. /ТАСС/. Заполнение отелей горного курорта в районе Сочи составляет порядка 70% на Новый год, сообщила ТАСС операционный директор курорта Красная Поляна Яна Перепечаева.

"Из 10 отелей курорта Красная Поляна самые заполненные на Новый год - пятизвездочные отели Marriott и Rixos, они распроданы с загрузкой до 92%. Места в отелях курорта еще есть - общая загрузка не превышает 70%", - сказала Перепечаева.

Она добавила, что из всего зимнего периода лидирует февраль: после новогодних праздников этот месяц традиционно самый популярный среди горнолыжников, загрузка достигла 70%.

Отдыхающим будет необходимо соблюдать меры безопасности, в том числе масочный режим на канатной дороге. "Чтобы дополнительно повысить безопасность гостей в период каникул, мы продумали ряд мер, в частности касающиеся избавления от очередей на канатную дорогу и в кассы. Мы перешли на новую билетно-пропускную систему, чтобы гости могли купить билеты онлайн и сразу пройти по QR-коду на посадку", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что на курорте запланировали работу волонтеров, которые будут распределять людей с учетом социальной дистанции и следить за соблюдением масочного режима, и ввели ограничения для однодневных экскурсий: они могут подняться в горы только при снижении числа лыжников и сноубордистов.

Горный курорт Красная Поляна расположен в предгорье Главного Кавказского хребта. Зимой действует около 30 км горнолыжных трасс разного уровня сложности, есть освещаемые трассы для вечернего катания и трассы с искусственным оснежением. В зимний период функционируют канатные дороги гондольного, кресельного и бугельного типов. Общая пропускная способность - до 2 400 человек в час. На курорте работают инструкторские школы, есть детский горнолыжный клуб и прокаты горнолыжного оборудования.