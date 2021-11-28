В Израиле на мероприятия в помещениях от 50 человек будут пускать только привитых

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Израиля утвердили новые ограничения для проведения мероприятий с участием более 50 человек в помещениях, на них будут допускаться только вакцинированные и переболевшие не более полугода назад из-за появление нового штамма коронавируса. Об этом сообщила по итогам завершившегося в ночь на воскресенье заседания правительственной комиссии по коронавирусу канцелярия израильского премьера Нафтали Беннета.

"Правила зеленого пропуска будет применяться в закрытых помещениях, где собираются более 50 участников (в отличие от нынешних 100)", - говорится в заявлении. В канцелярии добавили, что "мероприятия во время праздника Ханука (иудейский праздник свечей и света, отмечается в 2021 году с вечера 28 ноября по 6 декабря - прим. ТАСС ) останутся без изменений в соответствии с планом, утвержденным на прошлой неделе, при строгом соблюдении правил зеленого пропуска".

В Израиле в октябре начала действовать система внутренних зеленых пропусков нового образца. Право на получение документа имеют те, кто получил три дозы вакцины Pfizer через неделю после укола бустером, а также те, кто получил вторую дозу не более полугода назад, либо те, у кого с момента положительного результата ПЦР-теста на коронавирус прошло не более шести месяцев, но они были вакцинированы хотя бы одной дозой.

В июле в Израиле начали делать третью инъекцию вакцины Pfizer если прошло не менее пяти месяцев с даты получения второй дозы. Вакцинация этим препаратом в стране началась 20 декабря 2020 года. По данным Минздрава, к настоящему времени первую дозу получили 6,3 млн человек, вторую - 5,8 млн, третью - более четырех млн. Население Израиля составляет 9,3 млн человек.

Новый штамм

В пятницу власти Израиля приняли решение внести все страны Африки, за исключением северной части континента, в красный список государств, посещение которых для израильтян запрещено без специального разрешения, после выявления первого случая заражения новым штаммом коронавируса в еврейском государстве. В тот же день Минздрав Израиля сообщил, что "штамм [коронавируса], обнаруженный в ряде стран на юге Африки, был выявлен в Израиле" у пациента, вернувшегося из Малави. Премьер Израиля Нафтали Беннет сообщил после совещания с руководством Минздрава в пятницу, что существуют подозрения в отношении еще трех случаев заражения новым штаммом у вернувшихся из-за границы.

В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности коронавируса "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным свидетельствам, штамм обладает повышенной способностью к распространению. В качестве меры предосторожности ряд стран объявил о прекращении авиасообщения с ЮАР и другими государствами юга Африки. О подозрении на первые случаи заражения омикрон-штаммом в субботу сообщили власти Нидерландов, Чехии, Австрии. Случаи инфицирования были подтверждены в Бельгии, Гонконге, Германии, Великобритании и Италии.