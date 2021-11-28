Глава МИД Венгрии заявил, что его западноевропейские партнеры высоко оценивают "Спутник V"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в воскресенье заявил, что его западноевропейские коллеги высоко оценивают эффективность российской вакцины от коронавируса "Спутник V", но только в личном разговоре.

"Когда я разговариваю со своими западноевропейскими коллегами, они всегда мне говорят, что они знают, что российская вакцина ["Спутник V"] очень эффективна и хорошо работает. <...> При личном разговоре они все так говорят, однако на публике они ведут себя совершенно иначе", - отметил Сийярто в интервью телеканалу RT.

Венгрия в ноябре 2020 года стала первой страной ЕС, куда были доставлены образцы вакцины "Спутник V" для проведения исследований. В феврале 2021 года российский препарат был окончательно одобрен венгерскими инстанциями, после чего его начали применять для вакцинации населения.

В настоящее время в ЕС одобрены для использования четыре вакцины: Spikevax американской компании Moderna, Comirnaty американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, Vaxzevria британско-шведской компании AstraZeneca и вакцина компании Janssen, принадлежащей американской корпорации Johnson & Johnson. Еще несколько вакцин, в том числе российский препарат "Спутник V", находятся на стадии последовательной экспертизы.