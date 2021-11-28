В Австралии подтвердили два первых случая заражения штаммом коронавируса "омикрон"

СИДНЕЙ, 28 ноября. /ТАСС/. Два первых случая инфицирования новым штаммом коронавируса "омикрон" зафиксированы в Австралии. Об этом в воскресенье сообщили в министерстве здравоохранения штата Новый Южный Уэльс.

По данным ведомства, тесты на коронавирус у двух человек, вернувшихся в субботу вечером в Сидней из ЮАР, оказались положительными, и позднее было подтверждено заражение новым штаммом "омикрон". Оба инфицированных, ранее прошедших полный курс вакцинации против COVID-19, находятся в специальном изоляторе под наблюдением врачей. Еще 12 человек, также прибывших в Австралию из Южноафриканской республики 27 ноября, проходят карантин в одном из госпиталей Сиднея. "Остальные 260 пассажиров рейса из Дохи и члены экипажа авиакомпании Qatar Airways направлены в государственный карантинный центр", - указали в министерстве.

С 27 ноября Австралия ограничила авиасообщение с Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбика, Намибии, Сейшельских островов, Эсватини и ЮАР из-за распространения в этих странах новой мутации коронавируса. Въезд из этих государств разрешен только австралийским гражданам и владельцам вида на жительство в стране, которые после приезда должны пройти двухнедельный карантин в государственном изоляторе в Ховард-Спрингс (Северная территория) под наблюдением врачей.

В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению.