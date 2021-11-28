В горах Чечни появятся новые смотровые площадки и глэмпинг

ГРОЗНЫЙ, 28 ноября. /ТАСС/. Смотровые площадки и глэмпинг-лагерь планируют построить в горных районах Чеченской Республики для увеличения туристического потока. Об этом ТАСС сообщил министр по туризму региона Муслим Байтазиев.

"В рамках развития туристско-рекреационного кластера "Кезеной-Ам" планируется строительство двух смотровых площадок, в том числе по пути от села Харочой до перевала Харами. Уже излюбленное и красивое место, выбранное туристами. Кроме того, при грантовой поддержке Ростуризма в Итум-Калинском районе строится второй глэмпинг в Чеченской Республике", - отметил собеседник корреспондента ТАСС.

По его словам, также планируется открытие туристко-информационного центра на въезде в город Грозный. "В последнее время активно начали подключаться Ачхой-Мартановский и Урус-Мартановский районы республики, где планируются интересные объекты в сельских местностях, в том числе конные клубы и небольшие базы отдыха", - добавил Байтазиев.

Первый в регионе глэмпинг-лагерь с благоустроенными палатками комфорт-класса для размещения туристов открылся в ноябре в Веденском районе Чечни. Он состоит из четырех глэмпов.

Согласно стратегии развития Чечни, к 2035 году предполагается увеличить туристический поток до 1,5 млн человек за счет развития новых видов туризма и реализации флагманских инвестиционных проектов. В 2019 году регион посетили более 160 тыс. туристов из 70 стран. В 2018 году в республике побывали около 150 тыс. туристов. Для жителей и гостей работает горнолыжный курорт "Ведучи" и спортивно-туристический комплекс "Кезеной-Ам". Наибольшей популярностью у туристов в Чечне традиционно пользуются высокогорное озеро Кезеной-Ам, Аргунское ущелье, мечеть "Сердце Чечни" и музыкальный фонтан на "Грозненском море".