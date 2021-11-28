Новые спортивные объекты появятся в 11 московских округах

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Спортивные сооружения на 21 земельном участке общей площадью 11,4 га будут построены в 11 столичных округах. Право на размещение таких объектов инвесторы получили по итогам аукционов, сообщается в воскресенье на официальном сайте мэра Москвы.

"В 2021 году город заключил с победителями торгов 21 договор на право размещения некапитальных спортобъектов на территории общей площадью 11,4 га. Размер ежегодных платежей составляет 66,4 млн рублей. Для сравнения: в 2020 году было реализовано 14 таких земельных участков площадью 5,49 га на общую сумму 7,52 млн рублей в год. Таким образом, с начала реализации программы инвесторы уже приобрели право на размещение 35 некапитальных спорткомплексов", - отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, чьи слова приводятся в сообщении.

Он отметил, что право на размещение некапитальных спортивных объектов получили победители городских аукционов, проведенных в 2021 году. В них участвуют инвесторы, которые планируют установить легковозводимые конструкции без фундамента, предназначенные для занятий физической культурой. К таким сооружениям можно проводить все необходимые коммуникации.

"Земельные участки, где в соответствии с заключенными в 2021 году договорами должны быть размещены некапитальные спортивные объекты, находятся на севере, юге, западе, востоке, юго-востоке, северо-западе, юго-западе, северо-востоке Москвы, а также в Зеленограде, Новомосковском и Троицком округах. До конца года пройдут аукционы на размещение легковозводимых спорткомплексов еще на 18 земельных участках общей площадью 14,2 га. Торги запланированы на 14, 21 и 28 декабря", - добавил Гаман.

Договоры с инвесторами заключаются на 49 лет. Начальная цена лотов исчисляется из ставки 0,05% от кадастровой стоимости участка. При этом установить сооружение необходимо не позднее чем через год с момента подписания соглашения. Ознакомиться с документацией, подробными характеристиками и процедурой городских торгов можно на инвестиционном портале города Москвы.