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Пандемия COVID-19

Индонезия запретила въезд из нескольких стран Африки в связи с появлением нового штамма

По словам представителя Главного управления иммиграции страны, "меры касаются лиц, побывавших за последние 14 дней в Ботсване, Зимбабве, Лесото, Мозамбике, Намибии, Нигерии, ЮАР, Эсватини"

СИНГАПУР, 28 ноября. /ТАСС/. Правительство Индонезии запретило въезд иностранцам, побывавшим в некоторых государствах Африки, на фоне распространения нового омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщил в воскресенье во время видеоконференции представитель Главного управления иммиграции страны Ария Прадхана Ангакара.

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"Ограничения на въезд иностранцев и временная приостановка выдачи вид вступают в силу с 29 ноября", - сказал чиновник. По его словам, "эти меры касаются лиц, побывавших за последние 14 дней в Ботсване, Зимбабве, Лесото, Мозамбике, Намибии, Нигерии, ЮАР, Эсватини". "Данный шаг направлен на недопущение проникновения на территорию страны нового штамма "омикрон", - подчеркнул представитель ведомства.

При этом он отметил, что "ограничения не будут действовать в отношении участников мероприятий в рамках "Большой двадцатки", председательство в которой Индонезия получает с 1 декабря.

Теги
ИндонезияПандемия COVID-19
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