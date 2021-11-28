Индонезия запретила въезд из нескольких стран Африки в связи с появлением нового штамма

СИНГАПУР, 28 ноября. /ТАСС/. Правительство Индонезии запретило въезд иностранцам, побывавшим в некоторых государствах Африки, на фоне распространения нового омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщил в воскресенье во время видеоконференции представитель Главного управления иммиграции страны Ария Прадхана Ангакара.

"Ограничения на въезд иностранцев и временная приостановка выдачи вид вступают в силу с 29 ноября", - сказал чиновник. По его словам, "эти меры касаются лиц, побывавших за последние 14 дней в Ботсване, Зимбабве, Лесото, Мозамбике, Намибии, Нигерии, ЮАР, Эсватини". "Данный шаг направлен на недопущение проникновения на территорию страны нового штамма "омикрон", - подчеркнул представитель ведомства.

При этом он отметил, что "ограничения не будут действовать в отношении участников мероприятий в рамках "Большой двадцатки", председательство в которой Индонезия получает с 1 декабря.