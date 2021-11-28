Первый канал продолжит показы шоу "Голос" в память о Градском

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Показы десятого сезона шоу "Голос" продолжатся на Первом канале в память о наставнике программы Александре Градском, умершем на 73-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе Первого канала.

"Градский, несмотря на плохое самочувствие, не бросил "Голос" до конца, - отметили в пресс-службе. - Для него было принципиально важным участвовать в подготовке и съемках новых выпусков. Даже когда съемочная группа уговаривала наставника ограничить нагрузку и отдохнуть, Градский оставался на площадке".

На Первом канале добавили, что последние работы Градского, созданные совместно с участниками проекта, еще только выйдут в эфир. "Мы считаем своим долгом довести десятый сезон "Голоса" до конца в память об Александре Борисовиче, - сказали в пресс-службе. - Решение о форме проведения финальных выпусков будет принято в ближайшее время".

Первый канал также выразил соболезнования в связи со смертью музыканта: "Первый канал скорбит об уходе Александра Градского - нашего друга, коллеги, учителя, самого успешного, одновременно строгого и чуткого наставника "Голоса". Это нестерпимая боль для всех, кто занят на проекте с момента его рождения 10 лет назад, для всех нас".

Вместе с Градским наставниками юбилейного сезона шоу "Голос" стали Дима Билан, Пелагея и Леонид Агутин.