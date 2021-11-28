Все трамваи Перми с января перейдут на бескондукторную систему оплаты проезда

ПЕРМЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Перми откажутся от кондукторов на всех трамвайных маршрутах города с января следующего года. Также продолжится работа по переводу автобусных маршрутов на бескондукторную систему, сообщил ТАСС начальник департамента транспорта администрации города Перми Анатолий Путин.

"Следующий большой шаг - январь. В январе у нас все трамваи будут работать без кондукторов. К ним присоединится часть автобусных маршрутов", - отметил Путин.

В ведомстве рассчитывают, что к апрелю получится перевести весь общественный транспорт на бескондукторное обслуживание, как это изначально и планировалось. Сейчас в Перми функционируют 13 маршрутов без кондукторов. По подсчетам городских властей, на этих маршрутах число безбилетников составляет 17-20%. Снизить этот показатель планируется как за счет увеличения количества проверок, так и за счет роста штрафа за безбилетный проезд. По планам администрации наказание за проезд без оплаты будет увеличен с 500 до 2 500 рублей.

С 10 января изменится тарифное меню при проезде в общественном транспорте. Так, стоимость разовой поездки увеличится в полтора раза - с 24 до 33 рублей, отменяется бесплатная пересадка, однако вводятся дополнительные виды проездных билетов.