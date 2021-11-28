Дети Градского попросили СМИ уважать их траур по отцу

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Семья народного артиста России Александра Градского, который умер в воскресенье на 73-м году жизни, просит медиа уважать их горе и частную жизнь. Соответствующее заявление детей маэстро Даниила и Марии Градских имеется в распоряжении ТАСС.

"В это трудное время мы очень просим все СМИ уважать наше горе и право на частную жизнь", - отмечают они.

Дети Градского вспоминают его как "удивительного, талантливого, чуткого и замечательного папу, человека, в котором умещалась целая вселенная". "Для всех он был музыкантом, виртуозным певцом, композитором, народным и заслуженным артистом, неординарной личностью, человеком, который никогда не сдавался, наставником для молодых артистов. Для нас он был самым близким и родным человеком, которого мы безмерно любим и потеря которого для нас невосполнима", - говорится в заявлении семьи.