На "Листвяжной" начали бурение для подачи инертного газа для безопасности работ

ТАСС, 28 ноября. Бурение начали на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области для подачи внутрь инертного газа, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

"Начато бурение для подачи инертного газа, чтобы обезопасить дальнейшие работы в шахте. Пройдено уже 70 м", - сказал собеседник агентства.

Одновременно с этим инженеры и спасатели уменьшили подачу воздуха в аварийный участок шахты. Это делается для снижения риска взрыва. В этих же целях установлено специальное оборудование для закачки азота и хладона. Ведется мониторинг газовой обстановки.

"В ходе проведения работ было установлено, что взрыв метана произошел в вентиляционном штреке. После него сильное задымление распространилось по всей шахте. Именно в эпицентр аварии и ведется бурение", - добавил собеседник агентства.