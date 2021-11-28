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ЧП на шахте "Листвяжная"
Обновлено 

На "Листвяжной" начали бурение для подачи инертного газа для безопасности работ

Пройдено уже 70 м

ТАСС, 28 ноября. Бурение начали на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области для подачи внутрь инертного газа, сообщили ТАСС в экстренных службах.

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"Начато бурение для подачи инертного газа, чтобы обезопасить дальнейшие работы в шахте. Пройдено уже 70 м", - сказал собеседник агентства.

Одновременно с этим инженеры и спасатели уменьшили подачу воздуха в аварийный участок шахты. Это делается для снижения риска взрыва. В этих же целях установлено специальное оборудование для закачки азота и хладона. Ведется мониторинг газовой обстановки.

"В ходе проведения работ было установлено, что взрыв метана произошел в вентиляционном штреке. После него сильное задымление распространилось по всей шахте. Именно в эпицентр аварии и ведется бурение", - добавил собеседник агентства.

Теги
РоссияКемеровская областьЧП на шахте "Листвяжная"
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