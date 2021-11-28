Мишустин выразил соболезнования родным и близким Александра Градского

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил соболезнования коллегам и близким Александра Градского, который умер в воскресенье на 73-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"Сегодня не стало Александра Градского - яркого, по-настоящему уникального композитора и певца, легенды русского рока. Это невосполнимая потеря для отечественной культуры, для родных и близких. Для всех нас. Музыка была жизнью и любимым делом Александра Градского. Талантливый в самых разных жанрах - опере, балете и мюзикле, рок-н-ролле и романсе, он подарил миллионам слушателей прекрасные мелодии, лирические песни, вокальные сюиты", - говорится в телеграмме.

По словам премьера, искренние и глубокие произведения Градского рассказывали о дружбе, любви, преданности, затрагивали самые тонкие струны души. Редкое вокальное дарование и артистическое обаяние певца покоряли сердца, вызывали эмоции слушателей, отмечается в тексте. Мишустин назвал Градского человеком многогранным, душевно щедрым и отметил, что певец всегда без остатка отдавал себя зрителям, коллегам и ученикам.

"Александра Борисовича Градского больше нет с нами, но осталось его богатое творческое наследие, добрая память о нем. Уникальный голос Александра Градского всегда будет жить в наших сердцах", - говорится в сообщении.

Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске (Челябинская область). В 1976 году широкую известность ему принесло исполнение песни "Как молоды мы были" на слова Николая Добронравова и музыку Александры Пахмутовой. В общей сложности Градский является автором более 200 песен. На протяжении карьеры он выпустил несколько десятков музыкальных альбомов. В течение нескольких сезонов был наставником в вокальном телешоу Первого канала "Голос".