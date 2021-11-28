В центре "Фобос" заявили, что москвичей ожидает тепло и рекордное атмосферное давление

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Осень в Москве закончится сразу двумя погодными рекордами. Ночь на 30 ноября станет самой теплой за последние 73 года, а утром атмосферное давление опустится до рекордных показателей 717 мм ртутного столба, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в воскресенье.

"Осень закончится небывалым теплом! Финальный аккорд осени 2021 года в метеорологическом отношении будет экстраординарным. В понедельник в центре России начнутся небольшие дожди, которые в ночные и утренние часы вторника усилятся и приобретут интенсивный ливневый характер. При этом ночь на 30 ноября будет самой теплой за всю историю метеостанции ВДНХ с 1948 года: столбики термометров в Москве не опустятся ниже плюс четыре-шесть градусов", - рассказал он.

По словам Тишковца, во второй половине дня 30 ноября дождь станет переходить в мокрый снег, а вечером - в заряды снега с ухудшением видимости до 500-1000 м. "За последние сутки осени на столицу может пролиться до 18 мм осадков, что составляет 30% от месячной нормы", - отметил он.

Метеоролог сообщил, что к 06:00 утра 30 ноября показания барометров обрушатся до рекордно низких показателей - 717 мм рт. ст. Вполне вероятно, что для этого дня будет побит рекорд 1988 года (718 мм ртутного столба).

Несмотря на теплый финал осени, зима придет по календарю, сообщил Тишковец. "В ночь на 1 декабря ударят морозцы до минус один-шесть градусов, все выпавшее накануне аномальное количество небесной влаги замерзнет и превратится в сильную гололедицу. На дорогах и тротуарах станет очень скользко. Толщина льда в центре России может составить от 10 до 20 мм. При этом на земле сформируется снежный покров высотой 2-3 см", - рассказал он.