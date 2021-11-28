В Ярославской области с 29 ноября возобновят диспансеризацию и медицинские осмотры

ТАСС, 28 ноября. Власти Ярославской области разрешили с 29 ноября возобновить в регионе диспансеризацию и профилактические медосмотры, которые были приостановлены из-за ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу в конце октября. Для этого в поликлиниках создадут "зеленые коридоры" и увеличат время приема, сообщила в воскресенье в своем Telegram-канале пресс-служба правительства региона.

"В регионе возобновляются диспансеризация и профилактические медосмотры. Прохождение плановых обследований начинается с 29 ноября. Также возобновляются профосмотры и диспансеризация детей. Во время проведения мероприятий сохраняются строгие противоэпидемические меры: проведение термометрии, соблюдение социальной дистанции, использование медицинских масок", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы правительства Ярославской области, для диспансеризации в поликлиниках организуют "зеленые коридоры", а также прием в вечерние часы и по субботам, чтобы люди могли пройти обследование без очереди и в удобное для них время. "В этом году смогут пройти диспансеризацию порядка 330 тыс. жителей региона", - говорится в сообщении.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе с начала пандемии зарегистрирован 76 851 случай заражения коронавирусом, выздоровели 61 582 человека, 1 547 пациентов умерли. В Ярославской области введен масочный режим, запрещена работа учреждений общепита в ночное время, действует система QR-кодов.