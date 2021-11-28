Выплаты из бюджета Кузбасса получили 60 пострадавших на "Листвяжной"

ГРАМОТЕИНО /Кемеровская область/, 28 ноября. /ТАСС/. Выплаты из бюджетов Кузбасса и Беловского района Кемеровской области, где расположена шахта "Листвяжная", на которой утром в четверг произошел взрыв, на данный момент получили 60 пострадавших и семьи 27 погибших при инциденте. Об этом сообщил журналистам губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

"Идет выплата из областного бюджета, [бюджета] района. 60 пострадавших получили средства и 27 семей <...> погибших", - сказал Цивилев.

Ранее он пояснил, что из бюджетов области и района родственники погибших получат по 250 тыс. рублей, находящиеся в больницах пострадавшие - по 150 тыс. рублей, а лечащиеся амбулаторно - по 75 тыс. рублей. Кроме того, группа компаний "Сибирский деловой союз" (СДС) заявляла, что выплатит по 2 млн рублей семьям погибших и дополнительно по 1 млн рублей - их близким родственникам. СДС также обещает погасить кредиты семей погибших, приобрести для них новое жилье и курировать обучение и дальнейшее трудоустройство детей.