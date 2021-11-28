"Вектор": штамм "омикрон" вызывает серьезные опасения и требует немедленного изучения

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Новый штамм коронавируса "омикрон" вызывает серьезные опасения и требует немедленного и всестороннего изучения, сообщили ТАСС в центре "Вектор" Роспотребнадзора.

"Вариант "омикрон", отнесенный Всемирной организацией здравоохранения к числу вариантов, вызывающих озабоченность, имеет большое число мутаций в гене S-белка. <…> Для ряда мутаций, характерных для нового геноварианта, также показана роль в уклонении от иммунного ответа. Таким образом, новый вариант действительно вызывает серьезные опасения и требует немедленного и всестороннего изучения", - говорится в сообщении.

Эффективность вакцин "Эпиваккорона" и "Эпиваккорона-Н" против нового штамма коронавируса "омикрон" сопоставима с эффективностью против штамма "дельта", сообщили в "Векторе".

"На основании имеющихся данных о мутациях в спайк-белке варианта "омикрон" есть основания полагать, что противоэпидемическая эффективность вакцин "Эпиваккорона" и "Эпиваккорона-Н" будет сравнима с таковой для варианта "дельта", - отмечается в сообщении.