Суд запросил Минюст доставить Саакашвили в зал заседаний 29 ноября

ТБИЛИСИ, 28 ноября. /ТАСС/. Тбилисский городской суд направил запрос в Специальную пенитенциарную службу Минюста Грузии с требованием доставить экс-президента Михаила Саакашвили в зал суда на очередное заседание, которое состоится 29 ноября. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС адвокат бывшего грузинского лидера Бека Басилая.

"Суд уже отправил запрос Специальной пенитенциарной службе, требуя доставить Михаила Саакашвили на процесс, который состоится завтра", - сказал он.

Тбилисский суд 29 ноября рассмотрит дело о жестком разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года и разгроме офиса телекомпании "Имеди". По этому делу Саакашвили проходит в качестве обвиняемого.

Ранее Минюст неоднократно отказывал Саакашвили в присутствии в зале суда, исходя из мер безопасности и рисков ухудшения состояния здоровья. В качестве альтернативы ему предлагали участвовать дистанционно или проводить судебные заседания в тюрьме, однако этого осужденный не захотел. Министр юстиции республики Рати Брегадзе 22 ноября заявил, что если здоровье Саакашвили позволит, то его смогут доставить в зал заседаний.

Саакашвили вернулся в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов, после чего был арестован и помещен в тюрьму. 20 ноября его доставили в военный госпиталь Гори из тюремной больницы на окраине Тбилиси, куда он попал 8 ноября. Бывший лидер объявил голодовку после ареста 1 октября, так как считает себя политическим заключенным.

Экс-президент покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты. Его заочно приговорили к трем и шести годам заключения. 20 октября ему предъявили обвинение в незаконном пересечении границы Грузии, которое предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. В последние годы экс-президент проживал на Украине и имеет гражданство этой страны.