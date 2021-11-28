В Совфеде считают высокой вероятность, что новый штамм "омикрон" уже есть в России

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Вероятность того, что новый штамм коронавируса "омикрон", обнаруженный на юге Африки, уже есть в России, достаточно велика, считает член комитета Совета Федерации по социальной политике заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

"Учитывая, что сейчас продолжает действовать авиасообщение между Россией и африканскими странами, в частности Египтом, я считаю, что вероятность того, что этот штамм уже есть в России, достаточно велика", - сказал он.

По мнению специалистов, сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным свидетельствам, штамм обладает повышенной способностью к распространению. Случаи инфицирования были подтверждены в Израиле, Бельгии, Гонконге, Германии, Великобритании, Италии и Австралии.