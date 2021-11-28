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Пандемия COVID-19
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Эксперт ЦНИИ Роспотребнадзора сообщил, что штамм "омикрон" в России не обнаружен

Ведется активная работа по секвенированию геномов коронавируса, в том числе от пациентов, посещавших зарубежные страны в последнее время, отметил Камиль Хафизов
© Максим Киселев/ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Новый штамм коронавируса "омикрон" в России на сегодняшний день не обнаружен, сообщил в воскресенье журналистам руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"По состоянию на воскресенье штамм "омикрон" в России не обнаружен. При этом ведется активная работа по секвенированию геномов коронавируса, в том числе от пациентов, посещавших зарубежные страны в последнее время", - сказал он.

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