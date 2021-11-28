Взрывотехники изъяли из квартиры в Петербурге боеприпасы времен войны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Взрывотехники ОМОН Росгвардии изъяли из квартиры петербуржца боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В квартиру на улице Шотмана была вызвана скорая помощь. В помещении находились двое нетрезвых мужчин, один из них показал медикам похожий на гранату предмет и сообщил, что у него есть и другое оружие.

"Незамедлительно прибыв по данному адресу, специалисты-взрывотехники ОМОН установили, что в квартире действительно находятся боеприпасы: пять гранат РГД-33, две минометные мины калибра 50 мм, два артиллерийских снаряда калибра 45 и 36 мм, два пустых корпуса боеприпасов, а также охолощенный карабин Симонова и более 160 патронов - все времен Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Сотрудники ОМОН вывезли боеприпасы на полигон для уничтожения.