Глава Минздрава Франции допустил, что штамм коронавируса "омикрон" уже проник в страну

"Он ["омикрон"] циркулирует в Англии, Италии, Бельгии, вполне вероятно, что он уже циркулирует у нас", - сказал Веран в прямом эфире телеканала BFM. Вместе с тем он уточнил, что "к настоящему времени штамм "омикрон" не выявлен на территории страны, но это - вопрос времени".

По его словам, появление нового штамма в настоящий момент никак не влияет на "стратегию вакцинации".

В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности коронавируса "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин.