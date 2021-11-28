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Пандемия COVID-19

Глава Минздрава Франции допустил, что штамм коронавируса "омикрон" уже проник в страну

Оливье Веран заявил, что появление нового штамма в настоящий момент никак не влияет на "стратегию вакцинации"

ПАРИЖ, 28 ноября. /ТАСС/. Глава Министерства здравоохранения Франции Оливье Веран допустил, что новый штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" уже проник в страну.

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"Он ["омикрон"] циркулирует в Англии, Италии, Бельгии, вполне вероятно, что он уже циркулирует у нас", - сказал Веран в прямом эфире телеканала BFM. Вместе с тем он уточнил, что "к настоящему времени штамм "омикрон" не выявлен на территории страны, но это - вопрос времени".

По его словам, появление нового штамма в настоящий момент никак не влияет на "стратегию вакцинации".

В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности коронавируса "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин.

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ФранцияПандемия COVID-19
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