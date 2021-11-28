Блюда северной кухни представили на гастрономическом фестивале в Якутске

ЯКУТСК, 28 ноября. /ТАСС/. Более 10 ресторанов и туркомплексов принимают участие в гастрономическом фестивале арктической кухни в Якутске, сообщила ТАСС в воскресенье руководитель ассоциации гостеприимства Республики Саха (Якутия) Татьяна Тымырова.

"В этом году гастрономический фестиваль проводится в восьмой раз с участием ресторанов, туристических комплексов и баз отдыха. Представлена кухня народов Крайнего Севера и Арктики. При приготовлении блюд применяется только местная продукция. За последние восемь лет во время фестиваля повара использовали около 750 тонн жеребятины, почти 1,5 тонн строганины было произведено за все годы фестиваля", - рассказала Тымырова.

Она считает, что фестиваль закладывает основы для развития гастрономического туризма в регионе и въездного туризма в целом.

Один из участников фестиваля ресторан Kitchen представил сет из якутских продуктов в европейском стиле. "Мы приготовили для гостей тар-тар из северной рыбы чир, медальоны из оленины с соусом из зелени, маринованный таймень", - рассказал шеф-повар Исмаил Мамутов.

"Вкус Якутии" - одно из ярких событий туристического фестиваля "Зима начинается с Якутии". Фестиваль является обладателем Гран-при Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2016 в номинации "Лучшее туристическое событие в области гастрономического туризма".