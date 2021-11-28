Посольство РФ в ЮАР рекомендует гражданам России быть готовыми выехать из страны

ПРЕТОРИЯ, 28 ноября. /ТАСС/. Посольство России в ЮАР рекомендует находящимся в стране гражданам РФ, прибывшим на отдых или совершающим кратковременные поездки, сохранять спокойствие и в случае необходимости покинуть территорию государства на юге Африки. Об этом заявил в воскресенье ТАСС представитель российской дипмиссии, комментируя ситуацию в связи с выявленным в ЮАР омикрон-штаммом коронавируса.

"На данный момент мы рекомендуем, прежде всего, сохранять спокойствие, - заявил российский дипломат. - При наличии возможности приобретать билеты и вылететь из страны".

Представитель посольства отметил, что созданы и работают специальные Telegram-каналы для оперативного информирования граждан РФ о складывающейся в ЮАР ситуации, в том числе даются рекомендации относительно необходимых действий. Посольство РФ в столице ЮАР Претории и Генеральное консульство РФ в Кейптауне внимательно следят за ситуацией с распространением омикрон-штамма.

Точной информации о том, сколько российских туристов находятся сейчас в ЮАР, нет. Однако речь может идти о нескольких сотнях, заявили ТАСС в одном из туристических агентств в Претории. Прямых регулярных авиарейсов между городами России и ЮАР нет. Туристы добираются на юг Африки с пересадкой. Однако с 25 ноября многие авиакомпании приостановили полеты в ЮАР и соседние африканские страны. "Тем не менее авиакомпании африканских стран, за исключением Маврикия и Сейшельских островов, не прекращали полеты в ЮАР, - заявили ТАСС в турагентстве. - В результате желающие могут при наличии билетов вылететь в такие крупные транзитные центры, как Каир, Аддис-Абеба или Дакар, а оттуда добраться домой".

Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено на текущий день в ЮАР, речь идет о 150 инфицированных.