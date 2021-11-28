В Красноярске завершился окружной форум "Российская креативная неделя - Сибирь"

КРАСНОЯРСК, 28 ноября. /ТАСС/. Первый окружной форум "Российская креативная неделя - Сибирь" завершился в Красноярске. В рамках него провели более 60 мероприятий, сообщили ТАСС в оргкомитете форума.

"На форуме были представлены 250 лучших представителей креативного бизнеса и институтов развития, а также представители 18 регионов. Было проведено более 60 мероприятий. Число просмотров трансляций мероприятий форума в социальной сети "ВКонтакте" превысило 2,5 млн", - сообщили в оргкомитете.

По словам собеседника агентства, в рамках форума между Роскультцентром и Красноярским краем было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере креативных индустрий, президентский Фонд культурных инициатив объявил о планах создания представительства в Красноярске.

Форум проходил с соблюдением действующих санитарно-эпидемиологических правил. Чтобы попасть на его площадки, необходимо было предъявить действующий QR-код или сертификат, подтверждающий прохождение курса вакцинации от коронавируса, или QR-код (справку) о перенесенном COVID-19, при условии, что с даты выздоровления прошло не более шести месяцев.

Первый окружной форум "Российская креативная неделя - Сибирь" проходил в Красноярске с 26 по 28 ноября. Мероприятия были посвящены развитию 14 направлений креативных индустрий, среди которых ИТ, дизайн, архитектура, гастрономия, кино и телевидение, музыка, новые медиа. Мероприятие проходило в рамках Международного года креативной экономики, объявленного ООН, и Года науки и технологий в России. Организаторами выступили ФГБУ "Роскультцентр" и правительство Красноярского края.