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Пандемия COVID-19
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У 13 пассажиров, прибывших в Нидерланды из ЮАР, выявили омикрон-штамм коронавируса

Как сообщили в Национальном институте здравоохранения и окружающей среды, исследование взятых образцов продолжается

ГААГА, 28 ноября. /ТАСС/. Омикрон-штамм коронавируса выявлен как минимум у 13 пассажиров, прибывших в Нидерланды из ЮАР. Об этом сообщил в воскресенье Национальный институт здравоохранения и окружающей среды.

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По данным организации, "в 13 случаях был выявлено омикрон-вариант". На данный момент исследование взятых образцов продолжается.

Два рейса из ЮАР прибыли в Нидерланды 26 ноября. На фоне распространения на юге Африки нового штамма коронавируса, который может быть более опасным, чем ранее известные варианты, власти решили провести тестирование всех 624 пассажиров. У 61 из них был выявлен коронавирус. Все они в настоящее время находятся в изоляции.

Теги
ЮАРНидерландыПандемия COVID-19
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