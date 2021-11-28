Путин выразил глубокие соболезнования близким Градского

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким народного артиста России Александра Градского, который ушел из жизни в воскресенье. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент выразил глубокие соболезнования", - сказал он. Певец и композитор Александр Градский умер на 73-м году жизни. По информации газеты "Известия", 26 ноября его экстренно доставили в московскую больницу с подозрением на инсульт.

Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. В 1967 году он окончил музыкальную школу по классу скрипки. В 1974 году получил диплом Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных (ныне - Российская академия музыки имени Гнесиных) по специальности "оперный и концертно-камерный певец". Является автором музыки к фильмам "Романс о влюбленных", "Узник замка Иф", "Искусство жить в Одессе". Исполнитель песен "Нам не жить друг без друга", "Как молоды мы были" и других.