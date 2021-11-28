Епископ Феофилакт после появления резонансного видео временно лишен права священнослужения

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Дело наместника Андреевского монастыря епископа Мытищинского Феофилакта (Моисеева) изучает Общецерковная дисциплинарная комиссия, на это время он отстранен от священнослужения. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

Ранее на видеосервисе YouTube и в Telegram-каналах появилось видео, на котором видно, как во время литургии в храме епископ пытается ударить служившего с ним священника по голове. В описании к съемке говорилось, что это произошло в Андреевском ставропигиальном [подчиняющемся непосредственно патриарху] мужском монастыре. В субботу патриарх Кирилл временно отстранил 72-летнего епископа Феофилакта от исполнения обязанностей наместника Андреевского монастыря, помощника первого викария патриарха по городу Москве и управляющего Юго-Западным викариатством столицы.

"После появления видеозаписи была проведена предварительная проверка, на основании которой было принято упомянутое вами решение. Владыка, действительно, не служит до окончания полного изучения дела в Общецерковной дисциплинарной комиссии", - сказал епископ Савва, отвечая на вопрос о том, находится ли епископ Феофилакт под церковным следствием без права служения. Замуправделами Московской патриархии также отметил, что, "поскольку речь идет об архиерее, результаты изучения будут представлены святейшему патриарху и Священному синоду".

Временное управление Андреевской обителью патриарх Кирилл поручил главе синодального отдела по монастырям и монашеству, наместнику Донского монастыря митрополиту Каширскому Феогносту (Гузикову), а временное управление Юго-Западным викариатством - председателю синодального отдела по благотворительности епископу Верейскому Пантелеимону (Шатову), управляющему Восточным викариатством Москвы.

Епископ Феофилакт был назначен наместником Андреевского монастыря в июле 2013 года. В мае 2021 года он был также освобожден от должности и. о. первого заместителя Управления делами Московской патриархии.