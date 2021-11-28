Минздрав Египта заявил, что в стране не выявлено случаев заражения штаммом "омикрон"

КАИР, 28 ноября. /ТАСС/. Ни одного случая заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" в Египте не выявлено. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС официальный представитель министерства здравоохранения и народонаселения страны Хусам Абдель Гаффар.

"Не зарегистрировано ни одного случая заражения новым штаммом в Египте", - отметил он. В то же время, по его словам, во всех аэропортах и пограничных портах "ужесточаются меры предосторожности и берется экспресс-тест на коронавирус в первую очередь у прибывающих из ЮАР, Лесото, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Намибии и Эсватини". "Тот, у кого подтвердится коронавирус, будет отправлен назад тем же самолетом, - сказал представитель министерства. - Если Каир является конечным пунктом назначения, то при наличии отрицательных результатов тестов прибывшие должны уйти на карантин на 7 дней, затем сделать повторный ПЦР-тест". В пятницу Каир объявил о приостановке авиасообщения с ЮАР из-за распространения там нового штамма коронавируса.

Кроме того, египетские специалисты подтверждают, что до 90% заразившихся коронавирусом в стране являются носителями штамма "дельта".

Ранее в СМИ появилась информация о выявлении нового опасного штамма коронавируса у людей, прибывших из Египта. В Бельгии "омикрон" был выявлен у женщины, прибывшей из Египта. Кроме того, как отметил в воскресенье сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый, вероятность того, что новый штамм уже есть в России, достаточно велика, учитывая, что сейчас продолжает действовать авиасообщение между Россией и африканскими странами, в частности Египтом.