Индивидуальные туристы смогут побывать в гостях у Деда Мороза в Великом Устюге по QR-кодам

ТАСС, 28 ноября. Индивидуальным туристам и семьям с детьми разрешат побывать в гостях у Деда Мороза в Великом Устюге на новогодних каникулах. Совершеннолетним необходимо будет предъявить QR-код о вакцинации против нового коронавируса либо перенесенной болезни или свежий отрицательный ПЦР-тест, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства Вологодской области.

"Индивидуальные туристы и семьи с детьми смогут побывать в гостях у Деда Мороза из Великого Устюга во время новогодних и рождественских праздников. Для этого туристы от 18 лет должны иметь действующий сертификат с QR-кодом о вакцинации или переболевшего, или отрицательный ПЦР-тест, срок действия которого 72 часа", - говорится в сообщении пресс-службы.

Въезд в Великоустюгский район области, где расположена вотчина Деда Мороза, организованных детских групп из других регионов в период новогодних и рождественских каникул запрещен в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемической обстановкой, складывающейся на территории России из-за распространения новой коронавирусной инфекции. "Дети из других регионов могут пообщаться с Дедом Морозом во время его путешествия на сказочном поезде по стране. Все мероприятия запланированы в основном на свежем воздухе и с соблюдением социального дистанцирования", - сообщил начальник Департамента культуры и туризма Вологодской области Владимир Осиповский.

Сказочный поезд Деда Мороза 5 декабря отправится из Великого Устюга по стране. Он сделает остановки в Вологде, Ярославле, Костроме, Иванове, Нижнем Новгороде, Кирове, Перми, Екатеринбурге, Ижевске, Казани, Самаре, Саратове, Астрахани, Махачкале, Гудермесе, Назрани, Владикавказе, Нальчике, Минеральных Водах, Ставрополе, Сочи, Ростове-на-Дону, Воронеже, Туле, Москве, Пскове, Великом Новгороде, Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Архангельске и других городах, уточнили в пресс-службе.

Вотчина Деда Мороза появилась в деревне Морозовице под Великим Устюгом в 1999 году. Там есть двухэтажный деревянный терем, тропа сказок, зимний сад, зоосад - филиал Московского зоопарка, лечебно-оздоровительный комплекс, гостиница, торговые ряды, коттеджный поселок, кафе, каскад прудов, пасека Деда Мороза, его ледник и кузница. В Великом Устюге действует городская резиденция Деда Мороза, его почта и дом моды.