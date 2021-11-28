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Пандемия COVID-19

Минздрав США: определение эффективности вакцин против омикрон-штамма займет 2-3 недели

Глава Национальных институтов здравоохранения выразил обеспокоенность, что "в худшем случае вирус может оказаться настолько другим, что вакцины не будут обеспечивать от него защиту"
© AP Photo/Seth Wenig

НЬЮ-ЙОРК, 28 ноября. /ТАСС/. США рассчитывают через 2-3 недели получить информацию о том, насколько эффективны имеющиеся вакцины по отношению к новому омикрон-штамму коронавируса. Об этом заявил в воскресенье глава Национальных институтов здравоохранения США, которые входят в структуру Министерства здравоохранения и социальных служб США, Фрэнсис Коллинз в эфире телеканала CNN.

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"Мы обеспокоены, что в худшем случае вирус может оказаться настолько другим, что вакцины не будут обеспечивать от него защиту. Этот аспект надо проверить как можно быстрее. На основе того, что происходит в Южной Африке, где доля вакцинированных составляет около 37% населения, через 2-3 недели мы должны получить информацию о том, насколько их защита эффективнее, чем у тех, кто не вакцинировался", - сказал он.

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