Минздрав США: определение эффективности вакцин против омикрон-штамма займет 2-3 недели

НЬЮ-ЙОРК, 28 ноября. /ТАСС/. США рассчитывают через 2-3 недели получить информацию о том, насколько эффективны имеющиеся вакцины по отношению к новому омикрон-штамму коронавируса. Об этом заявил в воскресенье глава Национальных институтов здравоохранения США, которые входят в структуру Министерства здравоохранения и социальных служб США, Фрэнсис Коллинз в эфире телеканала CNN .

"Мы обеспокоены, что в худшем случае вирус может оказаться настолько другим, что вакцины не будут обеспечивать от него защиту. Этот аспект надо проверить как можно быстрее. На основе того, что происходит в Южной Африке, где доля вакцинированных составляет около 37% населения, через 2-3 недели мы должны получить информацию о том, насколько их защита эффективнее, чем у тех, кто не вакцинировался", - сказал он.