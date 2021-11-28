В Африканском союзе считают дискриминационными ограничения на поездки из-за омикрон-штамма

"Введенный против некоторых африканских стран запрет - это дискриминационная мера, - цитирует ее газета Lusaka Times. - Почему мы изолируем Африку? Никто не изолирует Бельгию или Израиль. Это дискриминационная мера, это ксенофобия".

По мнению доктора, ясно, что "мир изолировал бы Африку и умыл руки, если бы коронавирус был впервые выявлен в прошлом году в Африке". "Не было бы никакой спешки с разработкой вакцин, потому что в отношении Африки это было бы слишком расточительно", - пояснила свою мысль эксперт. "Происходящее сейчас было неизбежным и явилось результатом провала усилий, направленных на быструю и сбалансированную вакцинацию во всем мире, - продолжала она. - Запреты на поездки основаны на политике, а не на науке. Африканские лидеры <...> не должны позволять миру так обходиться с нами".

В качестве меры предосторожности несколько стран объявило о прекращении авиасообщения с ЮАР, Ботсваной, Зимбабве, Малави, Мозамбиком, Намибией и Эсватини. О подозрении на первые случаи заражения омикрон-штаммом в субботу сообщили власти Нидерландов, Чехии и Австрии. Случаи инфицирования были подтверждены в Бельгии, Гонконге, Израиле, Германии, Великобритании и Италии.