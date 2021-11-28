"Спутник" возможно лучше защищает от "омикрона". Главное о коронавирусе за 28 ноября

Россия
- Всего зафиксировано 9 570 373 случая заражения, из них новых — 33 548. За сутки умерли 1 224 человека, за весь период — 272 755.
- Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в России на этой неделе впервые с мая оказалось меньше количества вылечившихся пациентов. При этом впервые с сентября в стране снизилась и смертность от новой болезни, которая обновляла максимумы девять недель подряд.
- Новый штамм коронавируса "омикрон" вызывает серьезные опасения и требует немедленного и всестороннего изучения, сообщили в центре "Вектор" Роспотребнадзора.
- Вероятность того, что новый штамм коронавируса "омикрон" уже есть в России, достаточно велика, считает член комитета Совета Федерации по социальной политике заслуженный врач РФ Владимир Круглый.
- Российская вакцина "Спутник", вероятно, может формировать немного более крепкий иммунитет к новому штамму коронавируса — "омикрон" — по сравнению с другими препаратами, думает профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (штат Вирджиния), доктор биологических наук Анча Баранова.
- Противники вакцинации от коронавируса посетили красную зону московской городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова, но диалога с ними выстроить не удалось. Ранее врачи 11 больниц России ранее написали открытое письмо с предложением антипрививочникам лично посетить красные зоны медучреждений.
- Разработка вакцин в назальной форме от других заболеваний, при которых важно создать иммунную защиту на уровне слизистых оболочек, не исключена, однако существуют сложности по определению эффективности вакцинации подобным методом, сообщил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Москва
- Всего зафиксировано 1 940 495 случаев заражения, из них новых — 3 086 (данные Оперштаба Москвы).
Мир
- Всего зафиксировано более 261,2 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Во Всемирной медицинской ассоциации считают, что ревакцинация от COVID-19 будет ежегодной.
- Жители Швейцарии решат судьбу ковид-сертификатов на референдуме. Страна станет первой в мире, где вопрос о таких сертификатах вынесен на всенародное голосование.
- Первые и основные признаки заражения омикрон-штаммом коронавируса выражаются в сильной усталости человека и головных болях, при этом редко повышается температура или болит горло, заявила председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе.
- Страны мира, в частности Кувейт и Иран, продолжают вводить дополнительные ограничения на въезд из-за нового штамма.
- Израильская правительственная комиссия по борьбе с коронавирусом одобрила закрытие границ страны для иностранцев на 14 дней из-за вспышки нового штамма коронавируса "омикрон".