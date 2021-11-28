Эксперт считает, что ограничения на поездки в связи с омикрон-штаммом уже запоздали

ВАШИНГТОН, 28 ноября. /ТАСС/. Вводимые правительствами по всему миру ограничения на въезд из стран юга Африки в связи с обнаружением в этом регионе штамма нового коронавируса "омикрон" слишком запоздали. Такое мнение профессора Вашингтонского университета Николь Эрретт опубликовала в воскресенье газета The Washington Post.

"К тому времени, когда мы получили достаточно информации для введения запрета на поездки, кот уже, так сказать, выпущен из мешка, - отметила Эрретт, проводившая исследования по готовности к ЧС в сфере здравоохранения. - "Омикрон" уже обнаружен на других континентах. Теоретически запрет на поездки может выиграть некоторое время за счет сокращения масштабов распространения новых случаев заболевания, но речь идет лишь о нескольких днях или неделях".

Проблема вакцинации

Издание также приводит мнение вирусолога Винода Баласубраманиама из Университета Монаша в Малайзии. "Каждый раз, когда вирус размножается внутри человека, существует вероятность его мутации и появления нового штамма. Основным способом остановить появление штаммов является равномерная глобальная вакцинация. Появление "омикрона" напоминает нам о том, насколько важной остается эта цель", - подчеркнул эксперт. В ЮАР, по данным Университета Джонса Хопкинса, полностью вакцинированы только около 24% жителей страны, в то время как в США полностью привитых - почти 60% населения.

В соцсетях ряд экспертов в сфере здравоохранения указали на связь между штаммами и неравномерной вакцинацией в мире. "К тому времени, когда вы обнаруживаете один штамм, другой уже появляется вне поля зрения", - отметила иммунолог из Гарвардского университета Киззмекия Корбетт. По ее мнению, "при низком уровне вакцинации, неравном доступе к ней придется бесконечно гоняться за штаммами".

Как отметила в "Твиттере" директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, неспособность помочь в деле вакцинации юга Африки "оставила всех подверженными риску". "Новости об "омикроне" - это неотложное напоминание о том, почему мы должны принимать больше мер для вакцинации мира", - подчеркнула она.

Эксперты, подчеркивает издание, предупредили, что "всплеск активности" по борьбе с распространением "омикрона" может оказаться в значительной степени излишним, поскольку в ближайшие дни ученые узнают, могут ли существующие вакцины защитить от этого штамма. "Не все штаммы коронавируса вызывают проблемы. Например, "лямбда" и "мю" не получили глобального распространения. Таким образом, возможно, что новый вариант, "омикрон", может, надеюсь, угаснуть", - считает эксперт по инфекционным заболеваниям Санджая Сенанаяке из Австралийского национального университета.

В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". У этого штамма коронавируса "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность".