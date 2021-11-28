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Пандемия COVID-19

Главный инфекционист США считает, что бустерная доза может защитить от омикрон-штамма

Энтони Фаучи рекомендовал американцам не медлить в получении вакцины

НЬЮ-ЙОРК, 28 ноября. /ТАСС/. Глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи рекомендовал американцам прививаться бустерной дозой вакцины от коронавируса в связи с появлением в мире штамма "омикрон".

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"Если прошло шесть месяцев или более после того, как вы получили вторую дозу мРНК-вакцин компаний Pfizer ("Пфайзер") и Moderna ("Модерна"), сделайте бустерную прививку. Если прошло два месяца или более после [введения однокомпонентной вакцины] Johnson & Johnson, получите бустерную дозу", - сказал главный инфекционист США в воскресенье в интервью телеканалу NBC.

Фаучи рекомендовал американцам не медлить. "Когда вы получите бустерную дозу, уровень антител поднимется очень высоко по сравнению с тем, что было после второй дозы", - добавил он. "<...> Даже с такими вариантами, как "омикрон", уровень ваших антител после бустерной дозы будет достаточно высоким. <...> Это, вероятно, может дать некоторый, а, возможно, и высокий уровень защиты", - сказал главный инфекционист США.

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