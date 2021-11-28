Главный инфекционист США считает, что бустерная доза может защитить от омикрон-штамма

"Если прошло шесть месяцев или более после того, как вы получили вторую дозу мРНК-вакцин компаний Pfizer ("Пфайзер") и Moderna ("Модерна"), сделайте бустерную прививку. Если прошло два месяца или более после [введения однокомпонентной вакцины] Johnson & Johnson, получите бустерную дозу", - сказал главный инфекционист США в воскресенье в интервью телеканалу NBC.

Фаучи рекомендовал американцам не медлить. "Когда вы получите бустерную дозу, уровень антител поднимется очень высоко по сравнению с тем, что было после второй дозы", - добавил он. "<...> Даже с такими вариантами, как "омикрон", уровень ваших антител после бустерной дозы будет достаточно высоким. <...> Это, вероятно, может дать некоторый, а, возможно, и высокий уровень защиты", - сказал главный инфекционист США.