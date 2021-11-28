Иран возобновляет выдачу виз для туристов

ТЕГЕРАН, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Ирана после почти двухлетнего перерыва возобновили выдачу туристических виз для иностранцев. Как сообщает газета Tehran Times, ограничения сняты как для групповых, так и для индивидуальных поездок.

Ранее замминистра туризма, культурного наследия и ремесел Али Асгар Шальбафиян отмечал, что решение было одобрено национальным штабом республики по борьбе с распространением коронавируса. "Въезд туристов через иранскую границу возможен при предъявлении свидетельства о вакцинации и отрицательного [результата] ПЦР-теста", - сказал он. Замминистра также выразил надежду, что выдача туристических виз приведет к росту числа приезжающих иностранцев в страну.

Власти Ирана прекратили выдачу туристических виз в начале весны 2020 года. Нынешнее решение принято на фоне сообщений об ускорении темпов вакцинации в стране. По состоянию на 28 ноября, в Иране полностью вакцинированы около 55% населения.

При этом иранская экономика понесла заметные потери из-за ограничений туристического потока. Бывший министр туризма, культурного наследия и ремесел Ирана Али Асгар Мунесан отмечал, что "туристический поток в страну до эпидемии коронавируса рос, доход от него в 2019 году составил 11,7 миллиарда долларов, то есть около 2,8% ВВП". "Это близко к среднему показателю доли туризма в мировом ВВП, который составляет 3,2%", - уточнял он.

По словам Мунесана, в 1398 году по иранскому календарю, (то есть с 21 марта 2019 года по 20 марта 2020 года) Иран посетили 8,7 иностранных граждан. В результате исламская республика в 2019 году была названа третьей страной в мире по росту туристического потока - число иностранцев, посетивших страну, по данным ООН, выросло на 27,9%. Годом ранее Иран по этому показателю был вторым, а прирост составлял 49,9%.

Реальные перспективы

Иностранные туристы уже начали приезжать в Иран после отмены ограничений. Так, посольство исламской республики в Москве сообщило, что в начале ноября в Тегеран прибыла первая туристическая группа из России.

Глава Ассоциации туроператоров Ирана Эбрахим Пурфарадж призывает к сдержанным оценкам. "Начало выдачи туристических виз после перерыва в 19 месяцев не означает, что Иран ждет наплыв путешественников", - считает он.

По словам эксперта, "иранские туристические компании должны начать переговоры с зарубежными партнерами". "Пока этот диалог еще не начался, поскольку у нас не было четкого ответа на вопрос, как будет приниматься в Иране иностранный турист", - добавил он.

Пурфарадж также указывает на проблемы, которые испытывает туристический сектор в Иране. "Многие месяцы сильной рецессии взяли свое. Значительная часть занятых в этой области людей, отелей и туроператоров оказались на грани банкротства и потери работы", - отмечает он.

Кроме того, некоторый спад активности иностранных путешественников наметился в Иране еще до пандемии, что было связано с политической ситуацией. Односторонний выход президента США Дональда Трампа из ядерной сделки, возвращение санкций в отношении Ирана, убийство американцами командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани, которое поставило Тегеран и Вашингтон на грань прямого военного столкновения, - все это негативно повлияло на желание иностранцев приезжать в исламскую республику.

Перспектива на будущее

Оценки экспертов на текущий год по туризму в Иране не выглядят оптимистичными. Однако это направление определенно представляет перспективу на будущее.

Пурфарадж отмечает, что сегодня Иран остается одним из самых дешевых направлений. "Приемлемые цены, как ожидается, возродят интерес к туристическому сектору в стране, - считает он. - Международные туроператоры, которые годами работали с иранскими подрядчиками, возобновят маршруты в Иран, учитывая возможности, которые здесь можно получить за меньшие деньги, чем в других странах".

По словам главы Ассоциации туроператоров Ирана, "большинство операторов и агентств считают, что туристический поток возобновится в следующем году". "Массовая вакцинация обеспечит лучшие условия и повысит безопасность для поездок на 2022 год", - заключает он.