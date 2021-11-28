Ученый считает, что новый штамм коронавируса "омикрон" быстро вытесняет "дельту"

НЬЮ-ЙОРК, 28 ноября. /ТАСС/. Общая картина с распространением нового штамма коронавируса "омикрон" станет ясна в течение ближайших недель, однако новый вид очень быстро вытесняет в Южной Африке вариант "дельта". Такое мнение выразил в воскресенье в беседе с корреспондентом ТАСС профессор эпидемиологии, профилактической медицины, педиатрии и истории медицинского факультета Калифорнийского университета (Сан-Франциско) Джордж Резерфорд.

"Конечно, это [распространение нового штамма и эффективность вакцин против него] самые важные вопросы. Однако пока у нас нет ответов. Необходимо посмотреть, что произойдет в течение ближайших недель, - сказал профессор. - Если мы обратим внимание на данные по Южной Африке, то получается, что штамм "омикрон" очень быстро вытесняет "дельту".

Резерфорд отметил низкий уровень вакцинации в Южной Африке. "Регион настолько недостаточно вакцинирован, что я не думаю, что мы пока можем делать какие-либо заключения об эффективности вакцины", - отметил эксперт.

В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". У этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность" ВОЗ. Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным свидетельствам, штамм обладает повышенной способностью к распространению.

В качестве меры предосторожности ряд стран объявил о прекращении авиасообщения с государствами юга Африки.