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ЧП на шахте "Листвяжная"
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Песков: объявлять общенациональный траур по погибшим на шахте "Листвяжная" не планируется

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что объявлять общенациональный траур по погибшим на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области не планируется.

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"Пока нет, не планируется, - сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС об объявлении общенационального траура. - Был же траур в регионе". "Очевидно, что здесь дело не в трауре, а дело в том, что действительно вся страна скорбит", - добавил он.

По данным пресс-службы администрации Кемеровской области, в стационарах региона находятся 64 пострадавших, еще 12 человек лечатся амбулаторно. В результате ЧП 51 человек погиб, в их числе пять горноспасателей. 

В Кузбассе с 26 ноября объявлен трехдневный траур.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичКемеровская областьЧП на шахте "Листвяжная"
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